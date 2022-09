Annemiek van Vleuten traint ochtend na dubbelslag wat bij, stapt 's middags weer op de fiets en blijft leider

VueltaDe derde etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Grace Brown. In een sprint was ze net iets sterker dan Elise Chabbey, met wie ze in de laatste tien kilometer weg was gereden. Annemiek van Vleuten blijft leider.

Van Vleuten sloeg donderdag een dubbelslag door niet alleen de koninginnenrit te winnen maar ook de leiding te pakken. Amper dertien uur na haar zegetocht stapte de 39-jarige renster weer de fiets op om met twee locals rustig 50 kilometer los te rijden. Haar ploeg stuurde een filmpje de wereld in waarop te zien is dat Van Vleuten de twee mannen begroet en met ze vertrekt voor een hersteltraining.

Eind van de middag ging de derde etappe voor vrouwen, met een frisse Van Vleuten, van start. Op het menu stonden twee beklimmingen, waarvan een lange klim van maar liefst 18,7 kilometer. De Alto Hoces de Bárcena is niet voor niets de langste klim in deze editie van de Vuelta, al bedraagt het gemiddelde stijgingspercentage slechts iets meer dan 3 procent. Op die klim en de uitloper ervan werd er regelmatig aangevallen, maar niemand raakte echt weg.



Het peloton was wel uitgedund. Sprinters als Elise Balsamo en Lotte Kopecky moesten in de achtervolging op de grote groep waar Van Vleuten het tempo bepaalde in dienst van haar ploeggenoot Arlenis Sierra, die een prima sprint in de benen heeft. Op een oplopend stukje moest de Cubaanse, vorig jaar vijfde op het WK, lossen na een versnelling van Mavi Garcia. Maar gelukkig voor Sierra viel het vooraan weer stil en kon ze terugkeren.

Even leek het op een sprint uit te draaien, maar toen Chabbey en Brown wegreden kon dat scenario toch de prullenbak in. In de achtergrond keerden Kopecky en Balsamo weer terug, maar meer dan een sprintje om plek drie zat er niet voor ze in. Chabbey ging van er aan, maar Brown pokerde beter en drukte haar wiel iets eerder over de meet dan de Zwitserse. Balsamo won de sprint om plek drie, Van Vleuten finishte ook in die groep en blijft leider.

Van Vleuten won deze zomer al de Giro en de Tour de France voor vrouwen. Ze verdedigt zaterdag in de vierde etappe een voorsprong van 1 minuut en 55 seconden op Borghini. De Nederlandse Demi Vollering is op 2.24 voorlopig derde. De Vuelta eindigt komende zondag in Madrid.

