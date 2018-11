Annemarie Worst nieuwe Europees kampioen veldrijden

VIDEOAnnemarie Worst is in Rosmalen Europees kampioen veldrijden geworden. Ze kwam solo over de meet. Marianne Vos completeerde met Denise Betsema het Nederlandse podium.

Worst werd in het verleden al wereldkampioene bij de beloften. Achter de drie Nederlandse vrouwen werd wereldkampioen Sanne Cant uit België vierde. Zij moest Vos en Betsema in de laatste ronde laten gaan nadat ze bij hen was aangesloten.

Cant won de Europese titel ook in 2014 en 2015.

Ze was eerder dit jaar ook al de beste in Gieten, bij de Superprestige. ,,Alles moest goed gaan, maar ik wist dat ik het kon", zei Worst bij de NOS. ,,Ik dacht: ik ga gewoon op kop rijden. Ik heb het verschil gemaakt bij het keren en draaien. Op de lange rechte stukken kan ik dat niet."