Anna van der Breggen heeft nóg een olympische droom

Door Daniël Dwarswaard



Ja, er is nog een plekje leeg op dat uitpuilende palmares van Anna van der Breggen. En nee, dat is totaal geen obsessie. Maar wél een ‘heerlijk doel’ om het komende jaar naar toe te werken. Om weer af te zien. Om weer pijn te lijden. Om tóch gewoon weer te gaan trainen. De olympische tijdrit in Tokio, volgende zomer. Het zou toch wat zijn als Van der Breggen met die nu nog ontbrekende prijs afscheid kan nemen.