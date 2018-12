Aniek van Alphen flirt met de balken

Aniek van Alphen (19) uit Hapert is een opvallende verschijning in het veldrijden aan het worden. Als één van de weinige vrouwen springt ze in de cross al rijdend over de balken. ,,Ik wilde iets wat de rest niet kan."

Een halfuur voor de anderen in Alphen beginnen aan de wekelijkse centrale veldrittraining van bondscoach Gerben de Knegt, vliegt Aniek van Alphen al over de twee balken, die zijn klaargezet op recreatieterrein 't Zand. ,,Aniek is heel leergierig", zegt De Knegt als hij de tiener uit Hapert in een gestaag ritme haar rondjes over de flexibele obstakels ziet draaien. Hij zegt het 'wel mooi' te vinden wat Van Alphen doet. ,,Er zijn bijna geen vrouwen die in de cross fietsend over de balken springen."

De vraag of ze dat niet durven of kunnen, laat hij in het midden. Net als Van Alphen zelf. Die vindt het gewoon leuk om te doen. ,,Toen ik vroeger op de televisie zag hoe de mannen over de balken sprongen, dacht ik al: dat wil ik ook. Na school was ik toen al bezig met het maken van wheelies, trapjes omhoog rijden en op stoepranden springen."

Toen ze via het mountainbiken in de cyclocross terecht kwam, ging ze er dan ook voor. ,,Ik wilde iets doen wat de rest niet kan. Ik heb wat filmpjes bekeken op Youtube om te kijken hoe de mannen het precies deden en ben begonnen met oefenen." Voor haar is een cross net zo'n speeltuin als voor Mathieu van der Poel. ,,De cross is inderdaad iets waar ik iedere keer weer naar uitkijk."

Bunnyhoppers

Thuis in Hapert knutselde 'ons pap' twee klapbalken in elkaar en daar leeft blonde Aniek zich nu dagelijks op uit. ,,Je moet veel oefenen om het onder de knie te krijgen", geeft ze de concurrentie alvast mee. Samen met de 16-jarige Puck Pieterse uit Amersfoort en de Vlaamse Tessa Zwaenepoel (17) vormt Van Alphen inmiddels een uniek trio 'bunnyhoppers'. In de cross van Hamme raakte tv-commentator Paul Herygers niet uitgesproken over de manier waarop de tieners de balken namen. Ronde na ronde wachtte de camera geduldig tot ook zij dat punt gepasseerd waren.

Inmiddels heeft Van Alphen vooral in Pieterse een jumpende soulsister gevonden. ,,Als ik Puck zie springen tijdens het inrijden, doe ik het ook. Als zij afstapt, probeer ik het ook maar niet. De balken zijn namelijk niet overal even hoog. Het varieert van 30 cm tot een maximum van 40. Die van 30 heb ik onder de knie. Ze zijn 35 hoog dan hangt het af van hoe en waar ze liggen en aan die van 40 begin ik nog niet. Af en toe lukt het tijdens de training, maar in de cross zelf ga je niet het risico op vallen nemen." En dus bestudeert Van Alphen vooraf regelmatig met Pieterse de 'springbaarheid'. Vandaag in Essen doen ze dat dus ook. De Knegt prijst hun pionierswerk. ,,Ze laten zien dat ook vrouwen over balken kunnen springen."