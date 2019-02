Anacona na ritzege leider in ronde van San Juan

WK veldrijden van 2023 in Hoogerhei­de

18:32 Hoogerheide mag over vier jaar weer de wereldkampioenschappen veldrijden organiseren. Het dorp mikte aanvankelijk op de WK van 2022, maar het wordt een jaar later. Hoogerheide mocht in 2009 en 2014 ook al de mondiale kampioenschappen veldrijden huisvesten. Vorig jaar was Valkenburg aan de beurt.