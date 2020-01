Alvarado profiteert in Brussel van val Worst

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft vanmiddag in Brussel de veldrit om de DVV Trofee gewonnen. Ze profiteerde in de slotfase van een val van Annemarie Worst, die tweede werd.

Ver achter het duo Alvarado/Worst won de Belgische wereldkampioene Sanne Cant de strijd om de derde plaats. De Britse Anna Kay eindigde als vierde in de zevende race van de DVV Trofee. Gisteren won Alvarado ook al in Gullegem, waar Worst ontbrak. Alvarado won al de voorgaande drie crossen om de DVV Trofee en leidt het klassement. Ze won zaterdag ook al een cross in Gullegem.



Marianne Vos liet de veldrit vandaag in Brussel schieten. De 32-jarige Brabantse was niet fit. Volgende week zijn de Nederlandse kampioenschappen in Rucphen, waar de vrouwen zondagmiddag het programma afsluiten.

Quote Ik ben tevreden, ondanks de foutjes. Het ging vandaag beter dan de afgelopen weken. Annemarie Worst In Brussel, op het terrein van de universiteit, was Worst als snelste weg en was alleen Alvarado in staat de renster van 777 te volgen. Achter het Nederlandse tweetal vormde zich een koppeltje met Cant en Kay, daarachter reden de geklopten bij wie Yara Kastelijn een negatieve hoofdrol vervulde. Eerst wilde ze alsnog de materiaalpost in en liep ze daarbij de Belgische Laura Verdonschot omver, een ronde verder ging de Europees kampioene onderuit met enkele rensters in haar spoor.

Voorin ging het ook niet steeds goed, Alvarado maakte foutjes en Worst leek de beste van de twee tot ze in de slotronde eerst niet uit haar pedaal kwam en er later niet meer inkwam met een val tot gevolg. Alvarado profiteerde en hoefde niet te sprinten voor haar elfde overwinning van het seizoen. ,,We waren aan elkaar gewaagd”, vertelde ze. ,,Ik had het geluk dat ze een foutje maakte in de slotronde. Het was anders een interessante sprint geworden.”