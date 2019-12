Alvarado oppermachtig in Azencross, Brand valt uit met beenblessure

Ceylin del Carmen Alvarado heeft een fraaie zege op haar erelijst bijgeschreven. De Europees kampioene bij de beloften soleerde naar de winst in de Azencross in het Belgische Loenhout.

Alvarado profiteerde optimaal van een massale valpartij vroeg in de wedstrijd, waarbij Nederlands kampioene Lucinda Brand en Europees kampioene Yara Kastelijn betrokken waren. De 21-jarige Rotterdamse wist die valpartij te ontwijken en zette met een versnelling de concurrentie meteen op afstand.

De Amerikaanse Katherine Compton kon heel even mee, maar moest de sterke Alavarado al snel laten gaan op de modderige omloop. De Belgische wereldkampioene Sanne Cant arriveerde als tweede op 1 minuut en 44 seconden. Annemarie Worst reed naar de derde plaats op 1.47.

Alvarado nam door haar machtsvertoon in de Azencross de leiding over van Worst in de stand van de DVV Trofee, een van de drie toonaangevende prijzen in het veldrijden. De renster van Corendon-Circus voert deze winter ook al de klassementen van de wereldbeker en de Superprestige aan. ,,Wie had dat gedacht”, glunderde ze na afloop bij Sporza. ,,Dit zag ik ook niet zien aankomen. Ik wou vandaag gewoon alles geven. Dit was misschien wel mijn beste cross van het seizoen. Ongelooflijk dat ik nu in elk klassement aan de leiding sta.”

Brand

Lucinda Brand moest al snel opgeven in de Azencross. De winnares van de laatste twee wereldbekerwedstrijden kwam al in de eerste ronde ten val en blesseerde haar been.

Ze klom nog even op de fiets, maar gaf al snel op met een van pijn vertrokken gezicht. De ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk.



De cross in het Belgische Loenhout maakt deel uit de de wedstrijdenreeks om de DVV Trofee. De massale valpartij gebeurde kort nadat het peloton de eerste modderstrook was gepasseerd en een houten brug op moest. Brand kwam in aanraking met Europees kampioene Yara Kastelijn en beide rensters vielen over elkaar heen.