Alvarado ijskoud de beste op loodzwaar parkoers in besneeuwd Lille

Volgende week is de laatste veldrit in de X2O-serie, een klassement dat wordt gebaseerd op tijd. Brand, die naar eigen zeggen voor het eerst een wedstrijd in de sneeuw reed, verdedigt dan in Brussel een voorsprong van 41 seconden op Betsema. Alvarado staat derde in het klassement, maar lijkt met een achterstand van ruim vier minuten kansloos voor de eindzege.



De wereldkampioene stelde een dag eerder in Middelkerke al de eindzege in de Superprestige veilig. Ze eindigde daar als derde, achter winnares Betsema en Alvarado.



,,Het was een heel lange sprint”, zei Brand over haar strijd met Alvarado om de winst in Lille. ,,Voor mij waren die seconden het allerbelangrijkste. Ik dacht: ik ga gewoon zo hard mogelijk sprinten, dan zie ik wel of Ceylin er nog overheen komt.” Dat lukte de wereldkampioene van vorig jaar, die nu in de Europese kampioenstrui rijdt. ,,Het was een heel spannende wedstrijd; dan reed die weer op kop en dan weer die”, zei Alvarado met klapperende tanden van de kou. ,,Het lukte me steeds maar niet om vooraan aan te sluiten. In de laatste ronde kwam Lucinda opzetten. Ik verwachtte haar al en ben met haar mee gegaan. Zij bepaalde het tempo voorop.”



Brand en Alvarado reden in de laatste omloop over het witte parcours weg bij Betsema en Cant, die lang aan kop had gereden. ,,In de sprint liepen bij ons beiden de benen vol”, zei Alvarado. ,,Ik dacht dat Lucinda tot de finish zou doortrekken, maar toen ze even moest gaan zitten, greep ik de kans om zelf aan te zetten. Heel fijn natuurlijk om hier te winnen.”