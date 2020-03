Alleen Van Riessen verder op keirin

video Val voorkomt nieuw succes Wild bij WK baanwiel­ren­nen

15:58 Kirsten Wild is er bij de WK baanwielrennen in Berlijn niet in geslaagd een derde medaille te winnen. Op de puntenkoers lag de 37-jarige Zwolse op koers voor nieuw succes, maar een val dertig ronden voor het einde deed haar terugvallen.