Alle toeters en bellen uit de kast voor de In Het Wiel Zwift Race

ColumnColumnist Thijs Zonneveld over de In Het Wiel Zwift Race van morgenavond.

Joggingbroek aan. Biertje erbij. Misschien iets te knabbelen. En ga ervoor zitten. Netflix kan een avond wachten. De belastingaangifte, dat ene boek en dat eindeloze gesurf over ­Facebook ook. Want het is koers. Een beetje dan toch.

Morgenavond om 20.00 trappen we, live op AD.nl, af voor een virtuele wedstrijd over 42 kilometer: de In Het Wiel Zwift Race. Een uurtje rossen over het WK-parkoers van Yorkshire. Je weet wel, waar ­Mathieu van der Poel vergat een Snicker te eten en wereldkampioen te worden.

De deelnemerslijst gaan we, zoals het hoort, stukje bij beetje naar buiten brengen. Een virtuele koers is als slagroom: die moet je ook een beetje opkloppen. Maar het startveld is om van te smullen: er zitten wereld- en olympisch kampioenen bij. Wat veel zegt over de bereidheid van renners en ploegen om buiten de gebaande paden te durven stappen.

In tijden van crisis kun je niet achteroverleunen en afwachten. Wielrennen is extreem gevoelig voor economische recessies: er komt een klap aan die overal in en om het peloton te voelen zal zijn. Ploegen vrezen voor hun voortbestaan, sponsoren zien hun investeringen verdampen, renners zijn nerveus over hun contract, organisatoren zitten met de handen in het haar, journalisten vragen zich af waar ze nog over moeten schrijven en fans smachten naar koers. Het is niet voor niets dat er overal initiatieven opborrelen om (prof)renners virtueel tegen elkaar te laten koersen op verschillende platforms. Weg met het conservatisme; nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen.

Het ene initiatief komt beter van de grond dan het andere. Dat is ook niet zo vreemd: er wordt volop geëxperimenteerd. Het ene platform is verder dan het andere, de ene koers toffer dan de andere. Het is nieuw voor renners, voor ploegen, voor organisatoren – en niet in de laatste plaats voor fans. Hoe kijk je in godsnaam naar een virtuele koers? Waar moet je op letten? Wat betekenen al die cijfers in beeld? Wie is wie? En is het écht zo zwaar als het eruitziet of zitten al die renners en rensters maar een toneelstukje te spelen?

We gaan probéren om morgenavond een beetje orde in de chaos te scheppen. We bieden een uur koers voor de kenners, maar tegelijkertijd willen we de ongeoefende kijker ook uitleggen hoe het werkt, zo’n virtuele wedstrijd. Met commentaar, met een voor- en nabeschouwing en met interviews met de renners die zich op hun zolderkamertje of in hun schuurtje uit de naad en in het zweet fietsen.

Nee, het is geen koers zoals we die gewend zijn. Ja, het is iets anders, iets nieuws. Maar koers is koers en we trekken er alle toeters en bellen voor uit de kast.