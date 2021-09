Alle ogen bij WK weer op Mathieu van der Poel: ‘Ik noem mezelf geen topfavoriet’

Foto's Nederland­se wielerfans stelen show in hol van de leeuw: ‘King Mathieu en Go Bauke’

23 september België is al dagen in de ban van het WK wielrennen, dat in deze week in Knokke en Brugge (de tijdritten) en tussen Antwerpen en Leuven (de wegwedstrijd van zaterdag en zondag) plaatsvindt. Maar de Nederlandse fans hebben vandaag de show gestolen. Op een flinke asfaltstrook op de Smeysberg in Leuven zijn de ‘koppen’ te zien van Mathieu van der Poel en Bauke Mollema. ‘King Mathieu en Go Bauke.’