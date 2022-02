Alexei Loetsenko wint Clásica Jaén Paraiso na solo

Column Onfortuin­lij­ke Egan Bernal kan zijn Et­ten-Leur­se belofte voorlopig niet inlossen

Het is zaterdag als Egan Bernal een tweet de wereld in slingert. Het enthousiasme spat er vanaf. Otro dia de rock 'n roll, twittert de Colombiaanse wielrenner met daarbij een selfie van zichzelf in zijn nieuwe Ineos-shirt en met een mondkapje op.

28 januari