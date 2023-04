Alejandro Valverde (42) wint na ‘wielerpensioen’ meteen zijn eerste gravelkoers

200 jaar na onafhanke­lijk­heid België aast Brussel op WK wielrennen

Brussel stelt zich kandidaat voor de organisatie van het WK wielrennen van 2030. Dat maakte het stadsbestuur dinsdag bekend. Brussel kiest voor 2030 omdat België dan tweehonderd jaar bestaat. In 2021 was het WK voor het laatst in België, in Vlaanderen.