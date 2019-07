Alecto stopt als hoofdsponsor van Cycling Team

Van Vleuten tóch in La Course, ook Van der Breggen en Vos starten

16 juli De zesde editie van La Course, de vrouwenwedstrijd in de Tour de France, belooft spektakel met de drie beste wielrensters van Nederland aan de start. Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Marianne Vos staan op de startlijst van de wedstrijd over 121 kilometer komende vrijdag in Pau.