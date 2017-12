Albert Timmer zet punt achter wielrencarrière

De 32-jarige Timmer wil meer tijd aan zijn familie en zijn dochtertje besteden. Namens Sunweb en voorlopers reed hij zeven keer de Tour de France en in totaal elf grote rondes. Hij is al sinds 2007 vast onderdeel van die ploeg, maar won nooit grote koersen.



,,Ik heb elf fantastische jaren gehad bij het team en ik heb enorm veel geleerd van iedereen om me heen", zegt Timmer in een verklaring. ,,Ik heb het gevoel dat ik er het maximale heb uitgehaald en ik ben heel trots op wat we samen hebben bereikt. Ik ben dankbaar dat ik onderdeel heb mogen zijn van zoveel successen die ik niet voor mogelijk had gehouden."



Timmer werd in 2015 geopereerd aan hartritmestoornissen. ,,Sindsdien heb ik geworsteld om met vol vertrouwen op de fiets te stappen en nu voel ik dat het een goed moment is om me volledig op vrienden, familie en mijn dochtertje te richten, met wie ik te weinig tijd heb doorgebracht."



Ploegleider Rudi Kemna zegt de situatie van Timmer te begrijpen. Hij dankt de 32-jarige renner voor zijn toewijding. ,,Hij is altijd een essentieel onderdeel van ons team geweest, we konden altijd op hem rekenen."