Alaphilippe wil niet denken aan een Tour zonder publiek

Dat zegt de Franse renner in gesprek met RCM Sport. ,,Ik wil hier liever niet over nadenken. Het zou zeker niet geweldig zijn, want het publiek hoort bij de Tour de France. Dit zou uitzonderlijk zijn.” Daarom beeld Alaphilippe zich liever nog niet in hoe het zou zijn zonder drommen mensen langs de kant. ,,Als we het moeten doen, dan zullen we het doen. Maar ik beeld mij liever in dat het virus zal verdwijnen en de Tour de France met publiek start. Maar zonder dan zou het niet dezelfde koers zijn.”