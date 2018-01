Afzwaaier Twan van den Brand gooit bommetje in Huijbergen en wint NK-generale

HUIJBERGEN - Twan van den Brand moest na zijn zege even in de veldrit van Huijbergen even naar adem happen. 'Dit was zwaar', zei de 28-jarige prof uit Volkel die in het grensdorp de Belg Toon Vandebosch en regional hero Kelvin Bakx zo'n acht tellen voorbleef. Zwaar was het parcours over de Nootjesberg en Tiestenduin, maar het feit dat hij niet optimaal voorbereid aan de start kwam, maakte de cross nog slopender.

,,Ik heb de laatste tijd niet netjes al mijn trainingen kunnen afwerken", zegt de man die binnenkort stopt als professioneel crossers. ,,Het bouwbedrijf dat ik samen met mijn broer heb opgezet draait zo goed dat ik niet langer wedstrijden kan blijven rijden." Op 1 maart zet hij een punt achter zijn carriere. ,,Ik hoop wel op een andere manier bij de ploeg betrokken te blijven", zegt hij als uithangbord van Destil-ZZPR.

In Huijbergen was Van den Brand in ieder geval nog goed genoeg om de finale van de topcompetitie te winnen. Het eindklassement werd een prooi voor de Zeeuw Erik Boer, al moest die Huijbergen als nummer 16 bijna vier minuten toegeven op Van den Brand en diens achtervolgers.

Van den Brand startte rustig in Huijbergen. ,,Ik ben bewust voorzichtig vertrokken." Het drietal Bakx, Schuermans en Van der Heijden opende de koers. Na enkele ronden vond zes renners onder wie Van den Brand aansluiting bij hen. ,,Daarna heb ik één bommetje gegooid. Dat was genoeg om voorop te komen", zo omschreef Van den Brand zijn greep naar de winst. Hij maakte het verschil met name op de loodzware passage van het Tiestenduin. ,,Zowel in de afdalingen als bij de beklimmingen. De laatste strook kon ik zelfs tot halverwege omhoog fietsen. Daar maakte ik volgens mij het verschil."

Kelvin Bakx uit Bergen op Zoom was blij met zijn derde plaats. ,,Ik hoop nog een beetje beter te worden", zei hij met het oog op het komende NK (in Surhuisterveen) en WK. Daarna moet hij de overstap maken naar de profs.

Volgend jaar wordt het NK gereden in Huijbergen. De veldrit van zaterdag was daarmee de generale voor die titelstrijd. Het grootste discussiepunt gaat wat dat betreft de nieuwe passage van het Tiestenduin worden. ,,Drie keer omhoog in een rondje is te veel", zegt Van den Brand. ,,Vooral die eerste klim is er te veel aan", weet Bakx. ,,Die voegt ook niks toe", zei Inge van der Heijden, de winnares bij de vrouwen al. ,,Die eerste klim is zo steil dat je met moeite omhoog kunt stappen", aldus Van den Brand. ,,Eén keer omhoog daar is te weinig, maar drie is duidelijk te veel", concludeert Van der Heijden.

In de vrouwencross konden maar weinig deelnemers omhoog rennen. Meer dan wandelen zat er niet in.

Het is nu aan Huijbergen en de KNWU om te besluiten of de lus over het Tiestenduin wel of niet wordt aangepast.

Uitslag elite/beloften: 1. Twan van den Brand, 2. Toon Vandebosch op 8 sec, 3. Kelvin Bakx zt, 4. Mathys Wuyts 0.14, 5. Thymen Arensman 0.19, 6. Maik van der Heijden 0.31, 7. Gert-Jan Bosman 0.38, 8. Kyle Agterberg 0.45, 9. Jelle Schuermans 1.00, 10. Onno Verheyen 1.27.