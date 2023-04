Adam Yates neemt met dubbelslag in Koninginnenrit Ronde van Romandië leiderstrui over van ploeggenoot Juan Ayuso

Ethan Hayter met groot machtsver­toon naar ritwinst én leiders­trui in Ronde van Romandië

Ethan Hayter heeft Ineos Grenadiers een dubbelslag geslagen in de Ronde van Romandië. Na een open finale was de Brit duidelijk de beste in de sprint van een uitgedund peloton. Het leverde de 24-jarige renner uit Londen tevens de gele leiderstrui op.