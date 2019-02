Ackermann wint sprint in Clasica de Almeria, Boom achtste

Gilbert laat vorm zien met ritzege in Ronde van de Provence

16 februari De Belg Philippe Gilbert heeft de derde etappe gewonnen in de Ronde van de Provence. De 36-jarige Gilbert was op Circuit Paul Ricard de sterkste in de sprint van de voorste groep. De veteraan van Deceuninck - Quick-Step reed in de laatste 100 meter iedereen uit zijn wiel en bezorgde zijn ploeg al de zevende zege van dit seizoen.