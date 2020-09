Ackermann in eerste rit Tirreno - Adriatico te snel voor Gaviria

Eenkhoorn tweede in Coppi e Bartali

3 september Pascal Eenkhoorn is in de derde etappe van de internationale wielerweek Coppi e Bartali als tweede geëindigd. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma moest alleen de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez van Ineos voor laten gaan. Biniam Ghirmay uit Eritrea (Nippo-Delko) finishte als derde in de bergetappe over 168 kilometer met start en finish in Riccione.