Ackermann blijft sprintende Nederlanders in Ronde van Polen voor

De openingsetappe in de Ronde van Polen is gewonnen door Pascal Ackermann. In de 132,3 kilometer lange rit met start en finish in Kraków was de Duitser van BORA-hansgrohe in een massasprint net iets sneller dan de Nederlanders Fabio Jakobsen en Danny van Poppel.