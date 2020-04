Acht van Chaam van de baan: ‘Je moet realistisch zijn’

De op 22 juli gepland staande Acht van Chaam had de mogelijkheid om met de andere zogenaamde na-Tourse criteriums mee te verhuizen tot na de Ronde van Frankrijk. Het voorstel van de vereniging van profwedstrijden VOW is om alles te bundelen in de week na de Tour. ,,In ons geval kom je dat te zitten op de dag van WK tijdrijden. In een periode dat de scholen weer draaien, dat de vakanties voorbij zijn, je moet afwachten hoe het weer is en het nog altijd onduidelijk is of er dan al wel iets mogelijk is. Vanuit ons wielerhart kun je dan zeggen dat je er dan op één af manier toch nog een koers van kunt maken. De praktijk leert echter dat de mensen komen voor een feestje. Dan moet je realistisch zijn en zeggen dat het er voor dit jaar niet in zit", aldus Van der Westerlaken.