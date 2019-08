Zonnebrandcrème komt ook ín je lichaam terecht: zo gevaarlijk is dat

Video Zo herken je een leugenaar

22 augustus Altijd al de Sherlock Holmes van de familie willen zijn? Dit is je kans. Glynis Bogaard van Maastricht University* onderzoekt welke technieken het beste werken om te achterhalen of iemand de waarheid spreekt of niet. Tipje van de sluier: ‘Vraag een leugenaar eens zijn verhaal achterstevoren te vertellen.’