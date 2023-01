Ze zijn slim, communiceren en hebben emoties: de bij is een ingenieus wezen om te koesteren

Studie: zeker helft gletsjers in 2100 verdwenen, Alpen einde eeuw ijsvrij

Als de aarde 1,5 graad opwarmt, is in het jaar 2100 bijna de helft (49 procent) van alle gletsjers verdwenen. Loopt de temperatuurstijging op tot 4 graden, dan verdwijnt 86 procent van alle 215.000 gletsjers op aarde. Die conclusie trekken onderzoekers in een van de meest uitgebreide studies naar de toekomst van de gletsjers op aarde, die donderdag gepubliceerd is in het tijdschrift Science.

6 januari