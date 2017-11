Windjes van rokers ruiken anders

Ver­schrik­ke­lij­ke sneeuwman is gewoon een beer… of toch?

29 november De verschrikkelijke sneeuwman, ook wel bekend als Yeti, is de Aziatische soortgenoot van wat Amerikanen Bigfoot noemen. Volgens eeuwenoude en vrijwel onuitroeibare mythes leeft de een op de besneeuwde toppen van de Himalaya, de ander in donkere Noord-Amerikaanse bossen. Wie er ooit een dacht te zien, gelooft heilig in hun bestaan. De wetenschap lijkt helaas het laatste woord te hebben.