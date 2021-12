Walvispoep brengt microplastics in beeld: ‘Toeristen schepten het met een netje uit het water’

3 miljoen per dagWalvissen in de buurt van Auckland in Nieuw-Zeeland eten zo’n 3 miljoen deeltjes microplastic per dag. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Auckland komen tot die conclusie in een onderzoek naar walvispoep.

Thijs Bosker, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, werkte mee aan het onderzoek. Hij legt uit: ,,Microplastics zijn minuscule deeltjes plastic die we overal in de natuur terugvinden. Grote stukken plastic breken af, en uiteindelijk worden ze zo klein dat we ze niet meer kunnen zien. In ons water, in de lucht, in ons voedsel, overal zitten kleine deeltjes plastic in. Dat we in de walvispoep dus ook microplastics terugvonden, is geen verrassing.”

Toch zijn de aantallen wel groot, vertelt de universitair docent. Uit de uitwerpselen van Brydewalvissen die de universiteiten samen hebben onderzocht bleek dat de dieren zo'n 3 miljoen deeltjes microplastic per dag binnenkrijgen. Per hap krijgen de walvissen ongeveer 25.000 delen microplastic binnen. Het is voor het grootste deel afkomstig van de prooi, krill en plankton. Slechts 1 op de 1000 microplastics lijkt direct afkomstig te zijn uit het water. Bosker voegt nog toe dat de walvissen in de buurt van miljoenenstad Auckland zwemmen. ,,Het zijn dus wel stadswalvissen”, grapt hij.

Of microplastics ook echt schade toebrengen aan de gezondheid van de walvissen, dat is nog niet zeker. Bosker: ,,Dat is de volgende vraag. Zo’n onderzoek gaat eigenlijk altijd in drie stappen: vinden we het terug in de natuur en wordt het ook opgenomen door de dieren daar? Dat weten we beide nu zeker. Nu zijn we bij stap drie: is dat erg? Dat weten we nog niet. Er zijn wel theorieën, bijvoorbeeld dat hele kleine deeltjes schadelijk kunnen zijn, maar we weten het in de wetenschap nog niet zeker. Samen met Auckland gaan we een manier bedenken waarop we dit kunnen beoordelen.”

Maar hoe kom je in hemelsnaam aan walvispoep? ,,Dat is nog knap lastig”, lacht de onderzoeker. ,,Walvisuitwerpselen zijn best vloeibaar. Het komt niet ineens voorbij drijven, want het lost snel op. We konden ook niet constant naast een walvis gaan varen. We zijn hierom een samenwerking aangegaan met een lokale walvissafari die dagelijks met toeristen de zee op gaat op zoek naar de beesten. Iedere keer als ze dan de walvis hun behoefte zagen doen, schepten ze het met een netje uit het water, en werd het naar de universiteit van Auckland gebracht. Zo simpel kan het zijn.”

