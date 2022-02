Waarom mannen kaal op de kruin worden: het heeft alles te maken met het peesblad

Laten we eerst kijken naar normale haargroei. Alle haren zitten met een haarzakje in de huid. ,,De haarzakjes reiken tot in een onderhuidse vetlaag waar ook een heel netwerk aan bloedvaatjes in ligt. Die bloedvaatjes zijn nodig om de haarzakjes van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien. Je zou dit kunnen vergelijken met een plant die via de wortels ook voldoende voedingsstoffen binnen moet krijgen”, vertelt dermatoloog i.o. Tristan van Dongen (Erasmus MC). Na enkele jaren komt de haar langzaam losser in het haarzakje te zitten en valt op een gegeven moment uit. Dat is niet erg, want er zal vervolgens een nieuwe haar uit het haarzakje groeien en dat proces blijft zich herhalen.