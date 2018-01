Waarom doet het pijn als je iemand anders pijn ziet lijden?

Ken je die Jackassfilmpjes nog van MTV? Waarin skatende jongens allerlei trucjes uithalen en waarbij er altijd wel eentje met z’n kruis op een trapleuning belandde omdat het fout ging? En dat zoiets bij jou, als kijker, óók een beetje pijn doet?



Dit fenomeen is vanuit de wetenschap heel goed te verklaren: we hebben hier te maken met pijnempathie. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook wanneer je naar iemand kijkt in de tandartsstoel die net een wortelkanaalbehandeling krijgt. Het doet gewoon een beetje pijn!

Pijnempathie

Marijtje Jongsma is neuropsycholoog aan Radboud Universiteit en heeft – zoals ze zelf zegt – van haar hobby haar beroep gemaakt. In het lab doet ze allerlei onderzoeken naar pijn en in deze aflevering van Het LAB is het de beurt aan Sophie. Want hoe werkt dat systeem van pijnempathie nou precies?

Om daar achter te komen, moeten we naar de hersenen kijken. Sophie is daarvoor aangesloten op een EEG en moet eerst zichzelf pijn toedienen via een pijnstimulator. Ze drukt op een rode knop en een paar seconden later krijgt ze een stroomstoot toegediend. In de EEG kun je vervolgens de pijn aflezen doordat de 'pijngebieden' in de hersenen van Sophie worden gestimuleerd.

Echt pijn

In deel twee van het experiment mag Sophie een proefpersoon pijn doen. Sophie drukt nu op de rode knop en de proefpersoon krijgt de pijn. Wat vervolgens uit de EEG blijkt, is dat ook de hersenen van Sophie hier op reageren. Want wat blijkt: als je iemand anders pijn ziet lijden, worden gebieden in onze hersenen geactiveerd die hetzelfde zijn als wanneer we zelf pijn hebben. Het is dus heel logisch dat we het pijnlijk vinden als we iemand anders zien vallen, want in onze hersenen doet het ook écht een beetje pijn.