VOC stelde ons land centraal in de wereld: ‘Zonder dat verleden zou het heel anders zijn gelopen’

Nederland bezit een ongelooflijk boeiend verleden. Daartoe behoort zeker de periode tussen 1600 en 1800, als de Republiek der Nederlanden een wereldrijk opbouwt. Dat strekt zich uit van de Nieuwe Wereld tot diep in Azië. ,,Kijk naar schilderijen van havens uit die periode. Waar je ook bent, altijd wappert er een Nederlandse vlag in de mast’’, zegt emeritus hoogleraar geschiedenis Piet Emmer (76). Met collega Jos Gommans (57), professor Colonial and Global History aan de Universiteit Leiden, schreef hij het boek The Dutch Overseas Empire, 1600-1800.