Verkeerde maat ruimtepak zit eerste vrouwelijke duo-ruimtewandeling in de weg

Een nieuw uitstapje voor McClain, en met twee dames het eerste ooit, zit er deze week niet in. Het bovenstuk van haar ruimtepak moet maat medium zijn, maar daar is slechts één van beschikbaar. Daarom krijgt Koch dat bovenstuk vrijdag. De plek van McClain wordt ingenomen door Nick Hague.



In ruim een halve eeuw ruimtevaart zijn iets meer dan zestig vrouwen in de ruimte geweest, tegenover bijna vijfhonderd mannen. Valentina Teresjkova uit de Sovjet-Unie was in 1963 de eerste vrouw in de ruimte. In 1984 voerde Svetlana Savitskaja als eerste vrouw een ruimtewandeling uit.



Savitskaja en haar opvolgers deden dat tot nu toe altijd in gezelschap van een man. Koch wordt de veertiende vrouw die een ruimtewandeling uitvoert. Komende maandag is McClain weer aan de beurt met de Canadees David Saint-Jacques.