Vergeet het steelpannetje: straks zien we misschien nijntje in de ruimte

Een van de voorgestelde namencombinaties is Moederpluis voor de ster en nijntje voor zijn planeet. Het zou ook kunnen dat de planeet Nachtwacht gaat heten en de ster de naam Sterrennacht krijgt. De andere kandidaten zijn de naam Leeghwater voor de ster en Cruquius voor de planeet, de ster Vuurduin en de planeet Brandaris en de ster Hurstrga en de planeet Exomna.



Vuurduin en Brandaris zijn de vuurtorens van Vlieland en Terschelling. Het Waddengebied is een van de donkerste delen van Nederland. De sterrenhemel is daar heel goed te zien. Hurstrga en Exomna zijn godinnen die in Nederland werden vereerd voordat het christendom hier kwam. Leeghwater en Cruquius waren verantwoordelijk voor het droogleggen van veel polders.

Internationaal

Het namenkoppel dat de meeste stemmen krijgt, wordt in november doorgegeven aan de Internationale Astronomische Unie, die over namen in het heelal gaat. Voor de zekerheid draagt de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie ook twee alternatieven voor. De wedstrijd wordt namelijk ook in andere landen gehouden, maar dan voor andere sterren en planeten die een simpelere naam nodig hebben.



Het zou kunnen dat mensen daar dezelfde namen voordragen als in Nederland. In december wordt de winnaar bekend. Als het aan de organisatoren van de wedstrijd ligt, moeten de Nederlandse namen over de hele wereld gaan gelden. Mensen in andere landen zouden dan moeten leren om Nachtwacht, Leeghwater, Vuurduin, nijntje of Moederpluis uit te spreken.

HAT-P-6 b

De ster heeft nu nog de wetenschappelijke naam HAT-P-6, zijn planeet is HAT-P-6 b. HAT-P-6 is een geelwitte dwergster. Hij staat op 905 lichtjaar afstand van de aarde, in het sterrenbeeld Andromeda. Zijn planeet is iets zwaarder dan Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel.



Het is niet de eerste keer dat zo'n naamwedstrijd wordt gehouden. In 2015 werd de naam van de ster 55 Cancri in het sterrenbeeld Kreeft veranderd in Copernicus, op voorstel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS).



Voor zijn planeten werden onder meer de namen Janssen en Lippershey gekozen, twee Zeeuwen die begin zeventiende eeuw gelijktijdig de telescoop uitvonden. Eerder kreeg een nevel de naam Hanny's Voorwerp, ook in andere talen, naar de ontdekster, een schooljuf uit Heerlen.