Veel overlast door steekmuggen in delen van Nederland

Nieuwe muggensoort

De Culex molestus werd in 1999 als nieuwe muggensoort vermeld in een publicatie over muggen die werden aangetroffen in het Londense metrostelsel. Het vermoeden onder wetenschappers is dat de diertjes afstammelingen zijn van gewone steekmuggen en werden ingesloten toen de metro meer dan een eeuw geleden werd aangelegd.



Afgesloten van hun natuurlijke voedselbronnen zouden de muggen zich zijn gaan voeden met wat voorhanden was, te weten ratten, muizen en mensen, waarbij ze zich van de seizoenen niets aantrokken. Metropersoneel klaagde dat ze voortdurend, zowel ’s zomers als ’s winters, werden aangevallen door de steekgrage diertjes, meldt het blog Exoten in Nederland.



De soort bleek zich echter niet alleen in Londen op te houden. Uit heel Europa, ook uit Nederland, kwamen meldingen van muggen die ’s winters actief bleven. Ook hier blijkt het om de molestusmug te gaan. De insecten hebben zich onder meer in de metrotunnels van Amsterdam gevestigd, maar komen ook elders in ons land voor.