Vaste ruimtebasis op maan dichterbij na ontdekking enorme grot

'Dit heb ik nog nooit van mijn leven gezien'

11 oktober Bij de Stichting Zwerfkatten Rijnmond keken ze gisteren vreemd op toen een kat met vijf poten werd binnengebracht. Het dier werd gevonden op de Voorde in Rotterdam-Zuid en blijkt uniek: 'er is maar één geval bekend in Amerika'. Extra bijzonder is dat de vijfde poot van de kat eigenlijk een van de poten van een andere kat is: een Siamese tweeling. Het dier is behoorlijk tam en zou dus een baasje kunnen hebben. De stichting is op zoek naar de eigenaar. Lees het hele artikel hier.