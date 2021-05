Uniek! Chimpansee Fiffy met staar kan weer zien na operatie door Leidse oogartsen

Oogartsen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn erin geslaagd chimpansee Fiffy weer te laten zien. Fiffy had in korte tijd ernstige staar gekregen in beide ogen. Het dier is voor zover bekend de eerste chimpansee die een dergelijke operatie heeft ondergaan in Nederland.

Beide lenzen in de ogen van Fiffy, een in 2008 door Stichting AAP geredde chimpansee, zijn vervangen. Fiffy kon geen licht meer verdragen, verstopte zich onder een deken of hield haar handen voor haar ogen. Een dierenarts van AAP besloot dat het zo niet langer kon en vroeg de oogartsen om advies.

Chimpansee Fiffy, die tussen de dertig en veertig jaar oud wordt geschat, werd door Stichting AAP gered van een eenzaam bestaan op een zolder in de buurt van Parijs. Hoeveel jaar ze daar opgesloten had gezeten nadat de eigenaar Fiffy niet meer aankon, is niet bekend.

Het dier had ernstig overgewicht en moest naast een nieuw dieet ook nieuw gedrag met soortgenoten aanleren. De laatste maanden maakte ze steeds minder contact. Ze bleek zowel haar voedsel als haar groepsgenoten nauwelijks meer te zien en dreigde uit de groep te vallen.

Volledig scherm Chimpansee Fiffy. © Stichting AAP

Eerste keer

Uiteindelijk werd besloten haar te laten opereren. ,,Door de geweldige inzet van de oogartsen en assistenten van het LUMC en de leveranciers van de benodigde apparatuur, kon de staaroperatie op 23 mei in het Chimpansee Complex van AAP in Almere plaatsvinden”, meldt stichting AAP.

Dierenarts Hester van Bolhuis van AAP reageerde na afloop: ,,De operatie was voor iedereen spannend. Voor de oogartsen was het de eerste keer dat ze een aap opereerden. Het was ook een lastige operatie, omdat vooral in het rechteroog het cataract (staar) zeer ernstig was en de lens vergroeid bleek aan het kapsel. De operatie duurde bij elkaar tweeënhalf uur, maar het is allemaal heel goed gegaan. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle hulp en enthousiasme om Fiffy haar zicht terug te geven. Fiffy heeft al zoveel mee moeten maken in haar leven, dit is het minste wat we voor haar konden doen.”

Quote Fiffy heeft nu ultramoder­ne lenzen. Links voor dichtbij en rechts voor veraf, want een leesbril is voor haar natuurlijk geen optie! Irene Notting

De oogartsen van het LUMC, Irene Notting en Yanny Cheng, zijn blij dat ze Fiffy konden helpen. Notting: ,,Normaal opereer ik mensen die ik goed kan voorbereiden en die kunnen vertellen wat de klacht is. Bij deze aap was zelfs het vooronderzoek al een uitdaging, onze apparatuur is niet voorzien op de vorm van haar hoofd. Maar het is gelukt: Fiffy heeft nu ultramoderne lenzen. Links voor dichtbij en rechts voor veraf, want een leesbril is voor haar natuurlijk geen optie!”



Volledig scherm Chimpansee Fiffy. © Stichting AAP

Wennen

Toen Fiffy bijkwam uit de narcose, was ze volgens haar verzorgers overweldigd door haar nieuwe zicht en raakte ze niet uitgekeken op haar handen en het platform in haar verblijf. Ze ziet de dierverzorgers nu al van verre aankomen met aardbeien, iets wat ze eerder niet opmerkte.

De chimpansee was vooraf getraind om na de operatie gedruppeld te worden, wat ze met tegenzin toestaat nu ze weer kan zien. Het zal een bijzonder weerzien zijn als ze straks terug mag bij haar groepsgenoten. Ze is maar een paar dagen van haar groep gescheiden, maar heeft hen al maanden nauwelijks kunnen zien.

Praat mee

