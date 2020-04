Studie Harvard: Lockdowns nodig tot in 2022 bij uitblijven vaccin

Om het coronavirus het hoofd te bieden en overbelasting van de intensive cares te voorkomen, zullen we tot 2022 drie tot vier keer per jaar in lockdown moeten. Of het zover zal komen is maar de vraag, want er is gegronde hoop dat een vaccin beschikbaar komt.

Hoelang zal het coronavirus ons leven nog bepalen? Onderzoekers aan de Harvard Universiteit spiegelden het nieuwe coronavirus aan oudere, bekendere Sars-virussen en probeerden zo het gedrag van het nieuwe virus in kaart te brengen. Ze publiceerden hun bevindingen in het vakblad Science en kwamen tot de conclusie dat het, zolang er geen vaccin is ontwikkeld, nodig zal zijn om langdurige perioden van social distancing in te voeren en dat ziekenhuizen hun capaciteit het beste definitief verhoogd houden.

Ze sluiten de mogelijkheid uit dat het virus helemaal uitgeroeid wordt zoals het Sars-virus na de uitbraak in 2003. Volgens hen is het waarschijnlijker dat het virus het pad zal volgen van een seizoensgriep, waardoor jaarlijks een nieuwe golf van besmettingen zal volgen. Net als bij de griep verwachten ze dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de zomer kan afzwakken, om tegen de herfst extra heftig de kop weer op te steken. Volgens de berekeningen van de Harvard-groep zou de maatschappij daardoor elk kwartaal opnieuw op slot moeten: dit jaar zouden we al in september opnieuw in lockdown moeten.

Medische capaciteit

Landen doen er verstandig aan de capaciteit van het aantal ziekenhuisbedden blijvend hoog te houden, denken de onderzoekers. In combinatie met opeenvolgende periodes van social distancing moet dat ervoor zorgen dat de zorgsector niet overbelast raakt. Tot half 2022 zullen we volgens de berekeningen van het onderzoeksteam maar liefst zeven keer te maken krijgen met verregaande maatregelen in de strijd tegen het virus. Geleidelijk aan zullen die periodes steeds korter worden, en zullen de periodes steeds verder uit elkaar liggen, is de verwachting.

In Achter het Verhaal vertelt verslaggever Hanneke van Houwelingen wat zo’n langdurige lockdown betekent voor je gemoedstoestand:

Besmetting

Echter, schrijven de onderzoekers, kan het virus een ‘heropleving’ krijgen tot 2024 − zelfs na ‘duidelijke eliminatie’. Ook is er een kans dat mensen die het virus al hebben gehad later opnieuw besmet kunnen raken. Dat zou er volgens de berekening van de onderzoeksgroep voor kunnen zorgen dat Sars-CoV-2, zoals het virus officieel heet, om het jaar of om de paar jaar terugkeert.



De hoop van het team is dezelfde als van de wereld: dat er snel een vaccin komt om de pandemie te dempen. Een alternatief zou een goede behandeling zijn van het tot dusver nog onbehandelbare virus. ,,Als je kunt voorkomen dat zieke patiënten zodanig verslechteren dat ze op de intensive care belanden, zou dat een belangrijke bijdrage zijn. Je zou er de druk op de intensive care mee verlichten”, zei een van de onderzoekers op een telefonische persconferentie.