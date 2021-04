Sterrenkundige Kees de Jager is al 95 jaar in de ban van de zon

INTERVIEW Oud-RI­VM-baas Coutinho: ‘Ik kon mijn ergernis over het vaccineren niet meer bedwingen’

21 februari Terwijl zijn opvolger Jaap van Dissel uitgroeide tot een bekende en soms beschimpte Nederlander, had Roel Coutinho dit jaar tijd om een boek over vaccinaties te schrijven. Hij deed zijn best om de publiciteit te mijden. ,,Maar soms kon ik het niet laten.”