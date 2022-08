Spinnen lijken te dromen, blijkt uit nieuw onderzoek

Kijk vanavond even omhoog: er is een ‘superaard­bei­maan’ te zien

Vannacht is het niet alleen volle maan maar ook een supermaan. Die volle maan in juni wordt ook wel aardbeimaan genoemd, waardoor je straks een uitzonderlijke combinatie kunt zien: de superaardbeimaan. Maar wat is dat nu precies?

14 juni