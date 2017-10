Schedeldeel blijkt van 's werelds oudste tsunami-slachtoffer

Van een mysterieus schedelstuk dat in 1929 in Papoea-Nieuw-Guinea werd opgegraven werd eerder ten onrechte gedacht dat het van een uitgestorven mensachtige zou zijn. Het blijkt nu op een andere manier heel toch bijzonder. Wetenschappers denken dat het om 's werelds oudste tsunamislachtoffer gaat.

Onderzoekers zeiden vandaag dat nieuw onderzoek aan de aarde, waarin de 6000 jaar oude schedel werd gevonden, sporen van een tsunami heeft aangetoond. De samenstelling is opvallend gelijk aan die van de dodelijke tsunami uit 1998 die op dezelfde plek toesloeg.

De schedel werd gevonden bij de plaats Aitape, ongeveer 12 kilometer van de kust in het noorden van Papoea-Nieuw-Guinea. Het is een van de oudste menselijke resten die er op het eiland zijn gevonden, en werd eerder aangezien voor een schedel van de mensensoort Homo Erectus. Die soort stier zo'n 140.000 jaar geleden uit. Later onderzoek toonde aan dat het schedeldeel 'maar' 6000 jaar oude was.

Tsunami-slachtoffer

,,Als waarschijnlijk het oudste bekende tsunami-slachtoffer ter wereld, vertelt de Aitape schedel ons veel over de blootstelling [aan rampen] van mensen in kuststreken over een langere termijn. En het laat zien hoe zulke gebeurtenissen ongetwijfeld fundamentele effecten gehad hebben op migratie, nederzetting en cultuur", zegt tsunami-expert James Goff van de University of New South Wales in Australië.

De wetenschappers bestudeerden geologische afzettingen in de rivierbedding waar de schedel werd gevonden. Die lieten duidelijke sporen van een tsunami zien. Ze vonden er in die laag microscopische organismen uit de oceaan, die werden ook in 1998 aangetroffen.

,,We hebben ook de chemische samenstelling bekeken en de grootte van de deeltjes onderzocht", de resultaten bleken typisch voor een tsunami, zei antropoloog en archeoloog Mark Golitko van de University of Notre Dame in Indiana en het Field Museum in Chicago.

Rampen

Tsunami's zijn grote golven die doorgaans worden veroorzaakt door aardbevingen onder water, of door vulkaanuitbarstingen. Het zijn grote natuurrampen, bij de tsunami in de Indische oceaan in 2004 kwamen meer dan 230.000 mensen om het leven. Die werd veroorzaakt door een beving voor de kust van Sumatra.

Bij de eerder genoemde tsunami in 1998 bij Papoea-Nieuw-Guinea kwamen zeker 2.000 mensen om. De tsunami vaagde complete dorpen weg, vernietigde oogsten en veel overlevenden moesten gedwongen verhuizen. De tsunami van 6.000 jaar geleden was blijkbaar een gelijksoortige ramp. ,,Net als bij de tsunami in 1998 denken we dat een of meer golven plotseling op de kust sloegen en dorpen en iedereen die daar woonde wegspoelden naar moerassen die langs de kust liggen", zei Golitko.