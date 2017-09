Ruimtetelescoop ontdekt verre komeet

De komeet is vastgelegd op foto's van de Hubble ruimtetelescoop. K2 is 20 kilometer groot en gemaakt van ijs dat ontstond bij de vorming van het zonnestelsel. Het gigantische ijsblok is omringd door een stofwolk met tien keer de omvang van de aarde, een kometenstaart met een doorsnede van ongeveer 130.000 kilometer.

Bij K2 is dat anders. Al het ijs van de komeet is nog bevroren en stevig als een rotsmassa. Maar de hitte van de zon veroorzaakt chemische reacties in de bevroren gassen aan de buitenkant van de komeet. Deze gassen (waaronder zuurstof, waterstof, stikstof en koolstof) schieten los en vormen de staart. Wetenschappers denken dat K2 pas zo kort uit de koude buitenrand is, dat de buitenlaag van gassen er nog af moet smelten voordat het een staart als andere kometen krijgt.