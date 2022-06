Ruimtestation ISS moet uitwijken voor puin van kapotgeschoten Sovjetsatelliet

Rapport: Geen enkel land haalt WHO-richtlij­nen voor schone lucht

Geen enkel land voldoet aan de standaard voor luchtkwaliteit die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in september 2021 opstelde, blijkt dinsdag uit een rapport van het Zwitserse bedrijf IQAir, dat op basis van tienduizenden meetstations wereldwijd de luchtkwaliteit in de gaten houdt.

22 maart