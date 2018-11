Ruimtesonde InSight stuurt haarscherpe foto van Mars

Het apparaat – dat ruim een miljard dollar heeft gekost – kwam met een snelheid van zo'n 20.000 kilometer per uur de atmosfeer van Mars binnen en had minder dan zeven minuten om af te remmen tot bijna nul. Tijdens de afdaling beschermde een hitteschild de sonde tegen de enorme hitte. Ook de hoek van intrede was van belang. Die moest exact 12 graden zijn, de minieme grens tussen afkaatsen de ruimte in of door wrijving met de atmosfeer in vlammen opgaan.



Na een aantal tergend langzaam wegtikkende minuten gaf InSight het eerste teken van leven. De landing verliep perfect. ,,Het was intens’’, aldus een dolgelukkige medewerker van NASA na afloop. ,,Het is een ongelofelijke dag voor NASA.’’ Nu het stof is neergedaald en InSight de eerste loepzuivere beelden richting aarde heeft gestuurd, kan iedereen echt opgelucht ademhalen. Vandaag begint het Marslaboratorium aan zijn taak: inzicht verschaffen in de diepste geheimen van onze naaste ruimtebuur. Wellicht ooit ons nieuwe thuis.