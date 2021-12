Plankton van aangrijpende schoonheid: videokunstwerk over het leven onder water

Soms is de wereld zo indrukwekkend dat de grens tussen kunst en wetenschap vervaagt. Dan stuit je op een aangrijpende schoonheid. Zo schotelt de ruimtetelescoop Hubble ons al vele jaren beelden van sterrenstelsels voor met een veelkleurigheid en structuur waar schilders als Marc Chagall en Karel Appel stinkjaloers op zouden zijn geweest. Maar de reis van de Hubble in het oneindige kan ook omgekeerd worden afgelegd, naar leven onder de microscoop, verzameld in zoet en zout water van Nederland. ,,Planktonium is ook een soort ruimtereis. Kijk naar de eerste beelden. Dat plankton heeft veel weg van planeten’’, zegt Jan van IJken (56).