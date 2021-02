Pinguïns ontkomen aan ramp: reusachtige ijsberg breekt in stukken

Zuid-Georgia ligt in het zuiden van de Atlantische Oceaan, ongeveer ter hoogte van het zuidelijkste puntje van Argentinië. Het eiland valt onder Brits gezag en is in principe onbewoond, hoewel er af en toe wetenschappers verblijven. Als de ijsberg aan de grond was gelopen in de ondiepe wateren bij Zuid-Georgia, zou de ijsmassa daar tien jaar lang hebben kunnen blijven liggen, doordat hij zo groot is.



Voor de vele pinguïns en zeehonden op het eiland kan dat gevaarlijk zijn. Zij kunnen dan misschien niet meer naar zee om op voedsel te jagen. Bovendien kan het leven op de zeebodem sterven als de strandende ijsmassa over de grond schraapt. In 2004 strandde een andere grote ijsberg bij Zuid-Georgia. Aan de kust vonden onderzoekers later veel dode pinguïnkuikens en zeehondenpups.