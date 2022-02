Ontdekker aidsvirus Luc Montagnier (89) overleden

De viroloog werkte jarenlang bij het beroemde Pasteur Instituut in Parijs. Twee jaar geleden wekte hij nog beroering met de stelling dat het coronavirus in een Chinees laboratorium zou zijn gemaakt, mogelijk als gevolg van een poging om een vaccin tegen hiv te maken, het virus dat aids veroorzaakt. Montagnier stierf eerder deze week op 89-jarige leeftijd, bevestigden de autoriteiten na berichten in Franse media.



Of Montagnier daadwerkelijk als eerste hiv had ontdekt, was een tijd omstreden. Ook de Amerikaanse onderzoeker Robert Gallo claimde dat hij het dood en verderf zaaiende virus had opgespoord. Maar uiteindelijk kreeg de Fransman samen met zijn team de erkenning van de wetenschappelijke wereld. In 1994 werd hij voor de baanbrekende ontdekking onderscheiden met de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de geneeskunde.