Onderzoekers willen uitgestorven Tasmaanse tijger laten herrijzen, maar moeten we dat wel willen?

De laatste Tasmaanse tijger stierf in 1936 in gevangenschap in een dierentuin in Hobart. De diersoort dankt zijn naam aan de strepen op zijn rug, maar is eigenlijk een buideldier en wordt ook wel de buidelwolf genoemd.



Het dna van de Tasmaanse tijger is bewaard gebleven en kan nu met genetische manipulatie worden gecombineerd met cellen van andere diersoorten. De nog bestaande diersoort die qua dna het dichtst in de buurt komt van de Tasmaanse tijger is een buidelmarter. Het idee is om de cellen van de marter zo aan te passen dat het wezen uit kan groeien tot een Tasmaanse tijger. Omdat de buidelwolven zeer klein zijn als ze geboren worden, is het misschien zelfs mogelijk om de buidelmarters de baby’s van de Tasmaanse tijger te laten baren.



,,Ik geloof dat we over tien jaar ons eerste buidelwolfjong kunnen hebben, sinds ze bijna een eeuw geleden vanwege de jacht zijn uitgestorven’’, aldus professor Andrew Pask, die het onderzoeksteam van de universiteit van Melbourne leidt. Als het lukt, zou het de eerste keer zijn dat een uitgestorven diersoort weer ‘tot leven’ wordt gewekt. Voor het project zijn meerdere miljoenen dollars uitgetrokken.



Volgens Pask draait het project niet alleen om de Tasmaanse tijger, maar helpt het ook bij het beschermen van diersoorten die op dit moment met uitsterven bedreigd worden.



