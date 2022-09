Onderzoek wijst uit: ongeboren baby's pruilen bij smaak van boerenkool en lachen bij wortels

Voor het eerst is er bewijs dat foetussen al reageren op smaak en reuk in de buik van hun moeder. De Britse en Franse onderzoekers denken dat het dieet van zwangere vrouwen de smaakvoorkeuren van hun baby’s kan beïnvloeden. Ongeboren kinderen kunnen al in een vroeg stadium verschillende smaken proeven en onderscheiden.