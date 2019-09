Nudging: we hebben minder macht over onze keuzes dan we denken

Duwtjes. Dat is de beste vertaling van nudges. Als je een keuze moet maken, laat het dan de goede keuze zijn. Dat kan op twee manieren, leggen Denise de Ridder en Lars Tummers uit in hun nieuwe boek Nudging. ‘Een nudge is een manier om gedrag te veranderen zonder opties te verbieden of de alternatieve keuze heel moeilijk te maken’, schrijven ze.



Wil je minder snoepen, dan is het een vorm van nudging om een schaal met fruit in het zicht op tafel te zetten en de snoeppot op de verste schap in de kast. Nudging lijkt op het eerste gezicht op de marketing die bedrijven gebruiken om hun waren aan de man te brengen, zoals het plaatsen van A-merken op ooghoogte. Maar waar bedrijven vooral geïnteresseerd zijn in hun eigen belang (meer verkopen), zijn nudges gericht op het belang van de burger of de consument (bijvoorbeeld meer gezonde of duurzame keuzes maken).