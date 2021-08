Nijmegenaar vindt 125.000 jaar oude keutel van wild zwijn: ‘Zéér zeldzaam, daar kan je van genieten’

Bod van 2 miljoen euro op stoel eerste toeristi­sche vlucht naar de ruimte: wie biedt meer?

19 mei Wie op 20 juli met de eerste toeristische vlucht de ruimte in wil, moet diep in de buidel tasten. Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, lanceert zes betalende reizigers naar een hoogte van ruim 100 kilometer boven de aarde. Het hoogste bod op een stoel in de capsule is tot nu toe bijna 2 miljoen euro (2,4 miljoen dollar). Wie biedt meer?