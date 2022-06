Nieuwe ontdekkingen Europese telescoop Gaia: bevingen en tsunami’s op sterren

De Gaia is in december 2013 gelanceerd en volgt sindsdien ongeveer 1,8 miljard sterren in de Melkweg, het sterrenstelsel waar ook de aarde deel van uitmaakt. De telescoop meet waar de sterren staan, hoe snel ze in welke richting bewegen en waar ze uit bestaan. Wetenschappers kunnen dan uitrekenen hoe ze zich hebben ontwikkeld en welke sterren bij elkaar horen. Dat moet een driedimensionale plattegrond van onze directe omgeving van het heelal opleveren.

De stamboom van de Melkweg

In de nieuwe Gaia-gegevens staat ook informatie over meer dan 800.000 dubbelsterren, over 156.000 asteroïden die in een baan rond de zon draaien, over 2,9 miljoen andere sterrenstelsels en over 1,9 miljoen zogeheten quasars, superzware zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels. De Groningse sterrenkundige Amina Helmi is nauw betrokken bij het project. ,,Hoe is de Melkweg ontstaan, wat is zijn geschiedenis? Wat is zijn stamboom, hoe zagen zijn voorouders eruit? Voor die vragen is de Gaia gebouwd”, legt ze uit.