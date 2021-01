Nieuw boek over curieuze ruimterots uit 2017: ‘de eerste boodschapper van ver’?

Drie jaar geleden stelde Avi Loeb (59), topwetenschapper aan de universiteit van Harvard, vast dat het mysterieuze object dat was ontdekt met de STARRS-1 telescoop door het observatorium van Hawaii, heel bijzonder was. ‘1I2017 U1’ of ‘Oumuamua’, ontdekt door de Canadese astronoom Robert Weryk, komt uit het gebied van een andere ster. Het 400 meter lange, platte gevaarte bewoog snel en leek wel een verkenningsrondje naar de zon te maken zonder dat het een staart van gas of afval liet zien zoals bijvoorbeeld kometen. Daarna verdween het snel weer uit beeld.